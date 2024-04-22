Хододная (Велентей) Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХододная (Велентей) Анна Афанасьевна

Хододная (Велентей) Анна Афанасьевна

avatar

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

14.12.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1888 ст.

Отец: Велентей Афанасий Кондратьевич

Мать: Велентей Устинья Степановна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
17.01.1910 ст.

Муж: Холодный Николай Яковлевич

Покровское, Чернігівська область
Казаки Кирилл Иосифович Ильенко, Дмитрий Иванович Зеркаль, Евдоким Платонович Гавриш, Василий Афанасьевич Велентей
Рождение ребёнка
24.08.1911 ст.

Сын: Холодный Иван Николаевич

Отец ребёнка: Холодный Николай Яковлевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close