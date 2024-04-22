Хододная (Велентей) Анна Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения14.12.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1888 ст.
Бракосочетание
17.01.1910 ст.
Казаки Кирилл Иосифович Ильенко, Дмитрий Иванович Зеркаль, Евдоким Платонович Гавриш, Василий Афанасьевич Велентей
Рождение ребёнка
24.08.1911 ст.
Отец ребёнка: Холодный Николай Яковлевич
Смерть
Неизвестно