Гриценко Ирина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ульяна Самуиловна
Отец ребёнка: Гриценко Самуил Никитич
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Гриценко Агафья Самуиловна
Отец ребёнка: Гриценко Самуил Никитич
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Гриценко Анастасия Самуиловна
Отец ребёнка: Гриценко Самуил Никитич
Рождение ребёнка
1862
Сын: Гриценко Алексей Самуилович
Отец ребёнка: Гриценко Самуил Никитич
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Гриценко Самуил Никитич
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Мацак (Гриценко) Пульхерия Самуиловна
Отец ребёнка: Гриценко Самуил Никитич
Смерть
Неизвестно