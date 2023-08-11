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Гриценко Ирина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гриценко Самуил Никитич

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ульяна Самуиловна

Отец ребёнка: Гриценко Самуил Никитич

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Гриценко Агафья Самуиловна

Отец ребёнка: Гриценко Самуил Никитич

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Гриценко Анастасия Самуиловна

Отец ребёнка: Гриценко Самуил Никитич

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Гриценко Алексей Самуилович

Отец ребёнка: Гриценко Самуил Никитич

Рождение ребёнка
1863

Сын: Гриценко Иван Самуилович

Отец ребёнка: Гриценко Самуил Никитич

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Мацак (Гриценко) Пульхерия Самуиловна

Отец ребёнка: Гриценко Самуил Никитич

Шабалинов, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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