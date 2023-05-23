Гриценко Самуил Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ульяна Самуиловна
Мать ребёнка: Гриценко Ирина Павловна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Гриценко Агафья Самуиловна
Мать ребёнка: Гриценко Ирина Павловна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Гриценко Анастасия Самуиловна
Мать ребёнка: Гриценко Ирина Павловна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Гриценко Алексей Самуилович
Мать ребёнка: Гриценко Ирина Павловна
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Гриценко Ирина Павловна
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Мацак Пульхерия Самуиловна
Мать ребёнка: Гриценко Ирина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гриценко Ирина Павловна
Смерть
Неизвестно