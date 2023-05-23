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Гриценко Самуил Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Гриценко Никита Иванович

Мать: Гриценко Ефимия Васильевна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ульяна Самуиловна

Мать ребёнка: Гриценко Ирина Павловна

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Гриценко Агафья Самуиловна

Мать ребёнка: Гриценко Ирина Павловна

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Гриценко Анастасия Самуиловна

Мать ребёнка: Гриценко Ирина Павловна

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Гриценко Алексей Самуилович

Мать ребёнка: Гриценко Ирина Павловна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Гриценко Иван Самуилович

Мать ребёнка: Гриценко Ирина Павловна

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Мацак Пульхерия Самуиловна

Мать ребёнка: Гриценко Ирина Павловна

Шабалинов, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гриценко Ирина Павловна

Смерть
Неизвестно
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