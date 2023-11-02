Григоровская (Морозова) Екатерина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригоровская (Морозова) Екатерина Геннадьевна

Григоровская (Морозова) Екатерина Геннадьевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

04.07.1975

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1975

Отец: Морозов Геннадий Михайлович

Мать: (Арланова) Эмилия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григоровский Алексей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губарев Игорь Вячеславович

Рождение ребёнка
10.02.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Губарев Игорь Вячеславович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
15.04.2003

Сын: Григоровский Роман Алексеевич

Отец ребёнка: Григоровский Алексей Михайлович

Тула, город Тула, Тульская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.