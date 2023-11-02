Григоровская (Морозова) Екатерина Геннадьевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения04.07.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1975
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Губарев Игорь Вячеславович
Рождение ребёнка
15.04.2003
Сын: Григоровский Роман Алексеевич
Отец ребёнка: Григоровский Алексей Михайлович