(Арланова) Эмилия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Арланова) Эмилия Григорьевна

Место рождения

г. Улан-Батор, Монголия (Монгольская Народная республика)

Дата рождения

21.12.1942

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1942

Отец: Арланов Григорий Иванович

Мать: Арланова (Макова) Евдокия Михайловна

Бракосочетание
1963

Муж: Морозов Геннадий Михайлович

Рождение ребёнка
09.11.1963

Дочь: Капунова (Морозова) Ирина Геннадьевна

Отец ребёнка: Морозов Геннадий Михайлович

Рождение ребёнка
04.07.1975

Дочь: Григоровская (Морозова) Екатерина Геннадьевна

Отец ребёнка: Морозов Геннадий Михайлович

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