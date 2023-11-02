(Арланова) Эмилия Григорьевна
Место рожденияг. Улан-Батор, Монголия (Монгольская Народная республика)
Дата рождения21.12.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1942
Бракосочетание
1963
Рождение ребёнка
09.11.1963
Дочь: Капунова (Морозова) Ирина Геннадьевна
Отец ребёнка: Морозов Геннадий Михайлович
Рождение ребёнка
04.07.1975
Дочь: Григоровская (Морозова) Екатерина Геннадьевна
Отец ребёнка: Морозов Геннадий Михайлович