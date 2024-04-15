Головченко Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловченко Иван Семенович

Головченко Иван Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1841 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
30.06.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Павел Федорович Бардаков
Восприемник
20.08.1871 ст.
Хотень, Сумська область
Андрей Тихонович Лямишенко
Восприемник
01.05.1877 ст.
Хотень, Сумська область
Мавра Ивановна Григоренко
Восприемник
01.01.1882 ст.
Николаевка, Сумська область
Домникия Ивановна (Гончаренко) Григоренко
Восприемник
26.11.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Анастасия Ивановна Григоренко
Бракосочетание
11.04.1890 ст.

Жена: Головченко Марфа Григорьевна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
27.01.1891 ст.

Сын: Головченко Иван Иванович

Мать ребёнка: Головченко Марфа Григорьевна

Кровное, Сумська область
Восприемник
21.01.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Иванович Григоренко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close