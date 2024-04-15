Головченко Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
30.06.1867 ст.
Павел Федорович Бардаков
Восприемник
20.08.1871 ст.
Андрей Тихонович Лямишенко
Восприемник
01.05.1877 ст.
Мавра Ивановна Григоренко
Восприемник
01.01.1882 ст.
Домникия Ивановна (Гончаренко) Григоренко
Восприемник
26.11.1888 ст.
Анастасия Ивановна Григоренко
Бракосочетание
11.04.1890 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
27.01.1891 ст.
Мать ребёнка: Головченко Марфа Григорьевна
Восприемник
21.01.1893 ст.
Василий Иванович Григоренко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно