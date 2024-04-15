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Головченко Марфа Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1873 ст.

Сын: Слюсаренко Григорий Карпович

Отец ребёнка: Слюсаренко Карп Николаевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FF-6?i=526&cc=3511744
Рождение ребёнка
16.03.1876 ст.

Сын: Слюсаренко Алексей Карпович

Отец ребёнка: Слюсаренко Карп Николаевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
27.01.1879 ст.

Дочь: Слюсаренко Анна Карповна

Отец ребёнка: Слюсаренко Карп Николаевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
02.10.1881 ст.

Сын: Слюсаренко Савва Карпович

Отец ребёнка: Слюсаренко Карп Николаевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
10.05.1884 ст.

Сын: Слюсаренко Дмитрий Карпович

Отец ребёнка: Слюсаренко Карп Николаевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GT-8?i=329&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
11.04.1890 ст.

Муж: Головченко Иван Семенович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
27.01.1891 ст.

Сын: Головченко Иван Иванович

Отец ребёнка: Головченко Иван Семенович

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слюсаренко Карп Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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