Головченко Марфа Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.01.1873 ст.
Сын: Слюсаренко Григорий Карпович
Отец ребёнка: Слюсаренко Карп Николаевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FF-6?i=526&cc=3511744
Рождение ребёнка
16.03.1876 ст.
Сын: Слюсаренко Алексей Карпович
Отец ребёнка: Слюсаренко Карп Николаевич
Рождение ребёнка
27.01.1879 ст.
Дочь: Слюсаренко Анна Карповна
Отец ребёнка: Слюсаренко Карп Николаевич
Рождение ребёнка
02.10.1881 ст.
Сын: Слюсаренко Савва Карпович
Отец ребёнка: Слюсаренко Карп Николаевич
Рождение ребёнка
10.05.1884 ст.
Сын: Слюсаренко Дмитрий Карпович
Отец ребёнка: Слюсаренко Карп Николаевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GT-8?i=329&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
11.04.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
27.01.1891 ст.
Отец ребёнка: Головченко Иван Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно