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Найденов Виктор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Найденов Андрей Алексеевич

Мать: Найденова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Викторовна

Мать ребёнка: Найденова Галина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Найденов Андрей Викторович

Мать ребёнка: Найденова Галина Алексеевна

Рождение ребёнка
16.09.1963

Дочь: Томенко Любовь Викторовна

Мать ребёнка: Найденова Галина Алексеевна

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