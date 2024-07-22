Найденов Виктор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Викторовна
Мать ребёнка: Найденова Галина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Найденов Андрей Викторович
Мать ребёнка: Найденова Галина Алексеевна
Рождение ребёнка
16.09.1963
Дочь: Томенко Любовь Викторовна
Мать ребёнка: Найденова Галина Алексеевна