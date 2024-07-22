Найденова (Бочкорева) Галина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Викторовна
Отец ребёнка: Найденов Виктор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Найденов Андрей Викторович
Отец ребёнка: Найденов Виктор Андреевич
Рождение ребёнка
16.09.1963
Дочь: Томенко Любовь Викторовна
Отец ребёнка: Найденов Виктор Андреевич