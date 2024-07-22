Найденова (Бочкорева) Галина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Найденова (Бочкорева) Галина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Викторовна

Отец ребёнка: Найденов Виктор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Найденов Андрей Викторович

Отец ребёнка: Найденов Виктор Андреевич

Рождение ребёнка
16.09.1963

Дочь: Томенко Любовь Викторовна

Отец ребёнка: Найденов Виктор Андреевич

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