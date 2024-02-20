Потримай Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потримай Анна Петровна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1812

Дата смерти

26.04.1874

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1832

Сын: Потримай Александр Терентьевич

Отец ребёнка: Потримай Терентий Яковлевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1834

Сын: Потримай Каленик Терентьевич

Отец ребёнка: Потримай Терентий Яковлевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Зиновия Терентьева

Отец ребёнка: Потримай Терентий Яковлевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1842

Сын: Потримай Василий Терентьевич

Отец ребёнка: Потримай Терентий Яковлевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потримай Терентий Яковлевич

Смерть
26.04.1874
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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