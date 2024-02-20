Потримай Анна Петровна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1812
Дата смерти26.04.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1832
Сын: Потримай Александр Терентьевич
Отец ребёнка: Потримай Терентий Яковлевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1834
Сын: Потримай Каленик Терентьевич
Отец ребёнка: Потримай Терентий Яковлевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Зиновия Терентьева
Отец ребёнка: Потримай Терентий Яковлевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1842
Сын: Потримай Василий Терентьевич
Отец ребёнка: Потримай Терентий Яковлевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.04.1874
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука