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Потримай Александр Терентьевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Потримай Терентий Яковлевич

Мать: Потримай Анна Петровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Шевченко Марфа Александровна

Мать ребёнка: Потримай Александра Михайловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
14.05.1870

Дочь: Исидора Александровна

Мать ребёнка: Потримай Александра Михайловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потримай Александра Михайловна

Смерть
Неизвестно
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