Потримай Александр Терентьевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1832
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Шевченко Марфа Александровна
Мать ребёнка: Потримай Александра Михайловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
14.05.1870
Дочь: Исидора Александровна
Мать ребёнка: Потримай Александра Михайловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно