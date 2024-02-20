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Потримай Терентий Яковлевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1811

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Потримай Яков Тимофеевич

Мать: Потримай Авдотья

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1832

Сын: Потримай Александр Терентьевич

Мать ребёнка: Потримай Анна Петровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1834

Сын: Потримай Каленик Терентьевич

Мать ребёнка: Потримай Анна Петровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Зиновия Терентьева

Мать ребёнка: Потримай Анна Петровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1842

Сын: Потримай Василий Терентьевич

Мать ребёнка: Потримай Анна Петровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потримай Анна Петровна

Смерть
1847
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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