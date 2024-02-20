Потримай Терентий Яковлевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1811
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Потримай Яков Тимофеевич
Мать: Потримай Авдотья
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1832
Сын: Потримай Александр Терентьевич
Мать ребёнка: Потримай Анна Петровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1834
Сын: Потримай Каленик Терентьевич
Мать ребёнка: Потримай Анна Петровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Зиновия Терентьева
Мать ребёнка: Потримай Анна Петровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1842
Сын: Потримай Василий Терентьевич
Мать ребёнка: Потримай Анна Петровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Потримай Анна Петровна
Смерть
1847
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука