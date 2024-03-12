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Доля Николай?
Доля Николай?
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1933
Дата смерти
1948
Пол
Мужской
Отец
Доля Алексей
1900 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
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АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец:
Доля Алексей
Мать: не указана
Смерть
1948
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