Доля Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1958
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Доля Иван
Рождение ребёнка
02.11.1925
Сын: Доля Сергей
Рождение ребёнка
25.01.1927
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Доля Анастасия
Россия
Рождение ребёнка
1933
Сын: Доля Николай?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Доля Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Доля Анастасия
Смерть
1958