Доля Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доля Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Доля Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1925

Сын: Доля Сергей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1927

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Доля Анастасия

Россия
Рождение ребёнка
1933

Сын: Доля Николай?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Доля Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доля Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1958
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