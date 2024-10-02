Куртасова-Юринова Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1812 ст.
Отец: Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.
Сын: Куртасов-Юринов Корнилий (Корней) Фёдорович
Отец ребёнка: Куртасов-Юринов Фёдор Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Куртасова-Юринова Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Куртасов-Юринов Фёдор Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Сын: Куртасов-Юринов Гавриил Фёдорович
Отец ребёнка: Куртасов-Юринов Фёдор Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.
Дочь: Куртасова-Юринова Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Куртасов-Юринов Фёдор Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Сын: Куртасов-Юринов Фёдор Фёдорович
Отец ребёнка: Куртасов-Юринов Фёдор Трофимович
Рождение ребёнка
01.04.1854 ст.
Дочь: Куртасова-Юринова Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Куртасов-Юринов Фёдор Трофимович
Дата из исповедальной ведомости, может быть и 1853 г. По метрике брака, она 1854/55 г.
Смерть
Неизвестно