Куртасова-Юринова Мария Григорьевна Около 1812 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Куртасова-Юринова Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812 ст.

Отец: Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куртасов-Юринов Фёдор Трофимович

Рождение ребёнка
Около 1837 ст.

Сын: Куртасов-Юринов Корнилий (Корней) Фёдорович

Отец ребёнка: Куртасов-Юринов Фёдор Трофимович

Бойково, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Куртасова-Юринова Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Куртасов-Юринов Фёдор Трофимович

Бойково, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Сын: Куртасов-Юринов Гавриил Фёдорович

Отец ребёнка: Куртасов-Юринов Фёдор Трофимович

Бойково, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.

Дочь: Куртасова-Юринова Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Куртасов-Юринов Фёдор Трофимович

Бойково, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Сын: Куртасов-Юринов Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Куртасов-Юринов Фёдор Трофимович

Бойково, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1854 ст.

Дочь: Куртасова-Юринова Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Куртасов-Юринов Фёдор Трофимович

Бойково, Чернецовская волость, Невельский уезд
Дата из исповедальной ведомости, может быть и 1853 г. По метрике брака, она 1854/55 г.
Смерть
Неизвестно

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