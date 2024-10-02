Куртасов-Юринов Фёдор Трофимович Около 1812 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКуртасов-Юринов Фёдор Трофимович

Куртасов-Юринов Фёдор Трофимович

Место рождения

Бойково, Чернецовская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812 ст.

Отец: Куртасов-Юринов Трофим Яковлевич

Мать: не указана

Бойково, Чернецовская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куртасова-Юринова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1837 ст.

Сын: Куртасов-Юринов Корнилий (Корней) Фёдорович

Мать ребёнка: Куртасова-Юринова Мария Григорьевна

Бойково, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Куртасова-Юринова Наталья Фёдоровна

Мать ребёнка: Куртасова-Юринова Мария Григорьевна

Бойково, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Сын: Куртасов-Юринов Гавриил Фёдорович

Мать ребёнка: Куртасова-Юринова Мария Григорьевна

Бойково, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.

Дочь: Куртасова-Юринова Наталья Фёдоровна

Мать ребёнка: Куртасова-Юринова Мария Григорьевна

Бойково, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Сын: Куртасов-Юринов Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: Куртасова-Юринова Мария Григорьевна

Бойково, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1854 ст.

Дочь: Куртасова-Юринова Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Куртасова-Юринова Мария Григорьевна

Бойково, Чернецовская волость, Невельский уезд
Дата из исповедальной ведомости, может быть и 1853 г. По метрике брака, она 1854/55 г.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.