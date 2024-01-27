Шапошников Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапошников Владимир Иванович

Место рождения

Ново-Дубовка, Карсская область, Турция

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1873 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: Шапошников Иван Сергеевич

Мать: Шапошникова Евдокия

Ново-Дубовка, Карсская область, Турция
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шапошникова Мария Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шапошникова Мария Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шапошникова Мария Ивановна

Россия
Смерть
Неизвестно
г. Кисловодск
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