Шапошников Владимир Иванович
Место рожденияНово-Дубовка, Карсская область, Турция
Дата рожденияОколо 1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915
Отец: Шапошников Иван Сергеевич
Мать: Шапошникова Евдокия
Ново-Дубовка, Карсская область, Турция
Рождение ребёнка
1947
Россия
Рождение ребёнка
Около 1950
Россия
Рождение ребёнка
1951
Россия
Смерть
Неизвестно
г. Кисловодск