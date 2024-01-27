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Шапошников Иван Сергеевич

Место рождения

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Около 1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Шапошников Сергей Илларионович Ларионович

Мать: Шапошникова Матрена Гавриловна

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1912

Сын: Шапошников Михаил Иванович

Мать ребёнка: Шапошникова Евдокия

Ново-Дубовка, Карсская область, Турция
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Шапошников Владимир Иванович

Мать ребёнка: Шапошникова Евдокия

Ново-Дубовка, Карсская область, Турция
Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Галина Ивановна

Мать ребёнка: Шапошникова Евдокия

Ново-Дубовка, Карсская область, Турция
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Шапошникова Евдокия

Ново-Дубовка, Карсская область, Турция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапошникова Евдокия

Смерть
Около 1945
г. Кисловодск
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