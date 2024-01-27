Шапошников Иван Сергеевич
Место рожденияЕлисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиОколо 1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1912
Сын: Шапошников Михаил Иванович
Мать ребёнка: Шапошникова Евдокия
Ново-Дубовка, Карсская область, Турция
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Шапошников Владимир Иванович
Мать ребёнка: Шапошникова Евдокия
Ново-Дубовка, Карсская область, Турция
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Галина Ивановна
Мать ребёнка: Шапошникова Евдокия
Ново-Дубовка, Карсская область, Турция
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Шапошникова Евдокия
Ново-Дубовка, Карсская область, Турция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шапошникова Евдокия
Смерть
Около 1945
г. Кисловодск