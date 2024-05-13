Шипулин Никандр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Шипулин Григорий
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1834
Рождение ребёнка
1835
Сын: Шипулин Данил Никандрович
Мать ребёнка: Шипулина Лукерья Николаевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Шипулина) Анна Никандровна
Мать ребёнка: Шипулина Лукерья Николаевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Шипулина) Федосья Никандровна
Мать ребёнка: Шипулина Лукерья Николаевна
Смерть
Неизвестно