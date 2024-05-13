Шипулин Никандр Григорьевич 1809 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шипулин Никандр Григорьевич

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Шипулин Григорий

Мать: Шипулина Авдотья Корнеева

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1834

Жена: Шипулина Лукерья Николаевна

Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Шипулин Данил Никандрович

Мать ребёнка: Шипулина Лукерья Николаевна

Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Шипулина) Анна Никандровна

Мать ребёнка: Шипулина Лукерья Николаевна

Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Шипулина) Федосья Никандровна

Мать ребёнка: Шипулина Лукерья Николаевна

Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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