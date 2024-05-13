Шипулина Лукерья Николаевна 1811 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шипулина Лукерья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1834

Муж: Шипулин Никандр Григорьевич

Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Шипулин Данил Никандрович

Отец ребёнка: Шипулин Никандр Григорьевич

Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Шипулина) Анна Никандровна

Отец ребёнка: Шипулин Никандр Григорьевич

Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Шипулина) Федосья Никандровна

Отец ребёнка: Шипулин Никандр Григорьевич

Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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