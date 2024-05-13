Шипулина Лукерья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1834
Рождение ребёнка
1835
Сын: Шипулин Данил Никандрович
Отец ребёнка: Шипулин Никандр Григорьевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Шипулина) Анна Никандровна
Отец ребёнка: Шипулин Никандр Григорьевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Шипулина) Федосья Никандровна
Отец ребёнка: Шипулин Никандр Григорьевич
Смерть
Неизвестно