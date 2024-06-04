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Молина Авдотья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1823 г.р.
Около 1823 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молин Иван Федотов (Максимов)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: (Молина) Анисья Иванова

Отец ребёнка: Молин Иван Федотов (Максимов)

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
27.10.1850

Муж: Хантов Егор (Георгий) Парфенов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857

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