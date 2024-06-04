Молина Авдотья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: (Молина) Анисья Иванова
Отец ребёнка: Молин Иван Федотов (Максимов)
Бракосочетание
27.10.1850
Смерть
После 1857