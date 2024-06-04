Молин Иван Федотов (Максимов)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смерти18.07.1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: Молин Федот Федоров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Молина Авдотья Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: (Молина) Анисья Иванова
Мать ребёнка: Молина Авдотья Петрова
Смерть
18.07.1848
Причина смерти: от холеры