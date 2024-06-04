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Молин Иван Федотов (Максимов)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

18.07.1848

Пол

Мужской

Отец

Около 1783 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Молин Федот Федоров

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молина Авдотья Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: (Молина) Анисья Иванова

Мать ребёнка: Молина Авдотья Петрова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
18.07.1848
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от холеры

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