Ермолаева Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмолаева Марфа Петровна

Ермолаева Марфа Петровна

Место рождения

Мотошелиха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

28.06.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1837 г.р.

Мать

Около 1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1867

Отец: Ермолаев Петр Ермолаевич

Мать: Агриппина Николаевна

Мотошелиха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Крестные Дарья Ермолаевна (Плоское) и Иван Ермолаевич (Мотошелиха) МК https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB9J-MN?i=57&wc=Q866-8DM%3A375541101%2C386924701%2C386955501%2C386955502&cc=1921... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.