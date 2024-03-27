Ермолаева Марфа Петровна
Место рождения
Дата рождения28.06.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1867
Отец: Ермолаев Петр Ермолаевич
Мать: Агриппина Николаевна
Крестные Дарья Ермолаевна (Плоское) и Иван Ермолаевич (Мотошелиха) МК https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB9J-MN?i=57&wc=Q866-8DM%3A375541101%2C386924701%2C386955501%2C386955502&cc=1921... Показать все
Смерть
Неизвестно