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Зуев Александр Иванович

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Место рождения

Обухово Московской области

Дата рождения

27.08.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1903

Отец: Зуев Иван Николаевич

Мать: Зуева Наталья Васильевна

Обухово Московской области
Репрессирован тройкой УНКВД Московской области от 20декабря1937 года за антисоветскую агитацию и пропаганду ст.58-10 УК РСФСР лишен свободы сроком на 8 лет. реабилитирован 14 ноября 1964 г. постановл... Показать все
Рождение ребёнка
29.04.1936

Мать ребёнка: Иващенко Наталья Антоновна

г. Электросталь . Московская обл.
Смерть
Неизвестно
Каз.ССР. Чимкентская обл. г. Ленгер.
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