Зуев Александр Иванович
Место рожденияОбухово Московской области
Дата рождения27.08.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
27.08.1903
Отец: Зуев Иван Николаевич
Мать: Зуева Наталья Васильевна
Обухово Московской области
Репрессирован тройкой УНКВД Московской области от 20декабря1937 года за антисоветскую агитацию и пропаганду ст.58-10 УК РСФСР лишен свободы сроком на 8 лет. реабилитирован 14 ноября 1964 г. постановл... Показать все
Рождение ребёнка
29.04.1936
Мать ребёнка: Иващенко Наталья Антоновна
г. Электросталь . Московская обл.
Смерть
Неизвестно
Каз.ССР. Чимкентская обл. г. Ленгер.