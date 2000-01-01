Зуев Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуев Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1903

Сын: Зуев Александр Иванович

Мать ребёнка: Зуева Наталья Васильевна

Обухово Московской области
Репрессирован тройкой УНКВД Московской области от 20декабря1937 года за антисоветскую агитацию и пропаганду ст.58-10 УК РСФСР лишен свободы сроком на 8 лет. реабилитирован 14 ноября 1964 г. постановл... Показать все
Смерть
Неизвестно
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