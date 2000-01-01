Зуев Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1903
Мать ребёнка: Зуева Наталья Васильевна
Обухово Московской области
Репрессирован тройкой УНКВД Московской области от 20декабря1937 года за антисоветскую агитацию и пропаганду ст.58-10 УК РСФСР лишен свободы сроком на 8 лет. реабилитирован 14 ноября 1964 г. постановл... Показать все
Смерть
Неизвестно