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Горева Анна Иосифовна

Место рождения

Братухино, Лапшангская волость, Варнавинский уезд

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Горев Осип Анкудинович

Мать: Крутикова Дарья Васильевна

Братухино, Лапшангская волость, Варнавинский уезд
Бракосочетание
12.02.1881

Муж: Ластин Яков Павлович

Лапшанга, Варнавинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.03.1883

Сын: Ластин Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Ластин Яков Павлович

Селиваниха, Варнавинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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