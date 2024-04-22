Горева Анна Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Горев Осип Анкудинович
Бракосочетание
12.02.1881
Муж: Ластин Яков Павлович
Лапшанга, Варнавинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.03.1883
Отец ребёнка: Ластин Яков Павлович
Селиваниха, Варнавинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно