село Лапшанга, село Лапшанга, Варнавинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Лапшанга

Варнавинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Варнавинской уезд
2452Лапшанга (Никольское), с.при р. Ветлуге.64450186186Церковь православная. Лапшангское волостное правление. Училище. Ярмарок 4.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Лапшангская волость
982. Лапшанга, село бывшее владельческое, при реке Лапшанге, дворов 68, жителей 386, волостное правление (уездный город в 7 верстах), церковь православная, часовня, школа Показать все

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Варнавинский уезд, Лапшангская волость
Лапшанга с., ш.р. Лапшанга6117580235336571красил. зав., 1 овч. з. 5 куз.лесн., портн.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Варнавинский район
18947Лапшангасело57°27'45°03'O-38-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Варнавинский муниципальный район, Сельское поселение Михаленинский сельсовет
22615416201с Лапшангасело
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