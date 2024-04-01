Мелькова (Корнилова ?) Ксения Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1835
Отец ребёнка: Мельков Алексей Уряд. Р. Камышлова Емельянов
Рождение ребёнка
12.10.1838
Отец ребёнка: Мельков Алексей Уряд. Р. Камышлова Емельянов
Рождение ребёнка
12.04.1842
Отец ребёнка: Мельков Алексей Уряд. Р. Камышлова Емельянов
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Ефросинья Емельянова
Отец ребёнка: Мельков Алексей Уряд. Р. Камышлова Емельянов
Рождение ребёнка
22.12.1844
Дочь: Евгения Алексеева
Отец ребёнка: Мельков Алексей Уряд. Р. Камышлова Емельянов
Рождение ребёнка
04.06.1848
Дочь: Антонина Алексеева
Отец ребёнка: Мельков Алексей Уряд. Р. Камышлова Емельянов
Рождение ребёнка
07.07.1851
Сын: Мельков Прокопий Алексеев
Отец ребёнка: Мельков Алексей Уряд. Р. Камышлова Емельянов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мельков Алексей Уряд. Р. Камышлова Емельянов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно