Мелькова (Корнилова ?) Ксения Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелькова (Корнилова ?) Ксения Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корнилов Василий Капрал Р. Плосского Митрофанов

Мать: Корнилова Пелагея Козмина

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Мельков Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Мельков Алексей Уряд. Р. Камышлова Емельянов

Рождение ребёнка
12.10.1838

Сын: Мельков Косма Алексеев

Отец ребёнка: Мельков Алексей Уряд. Р. Камышлова Емельянов

Рождение ребёнка
12.04.1842

Сын: Мельков Семен Алексев

Отец ребёнка: Мельков Алексей Уряд. Р. Камышлова Емельянов

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Ефросинья Емельянова

Отец ребёнка: Мельков Алексей Уряд. Р. Камышлова Емельянов

Рождение ребёнка
22.12.1844

Дочь: Евгения Алексеева

Отец ребёнка: Мельков Алексей Уряд. Р. Камышлова Емельянов

Рождение ребёнка
04.06.1848

Дочь: Антонина Алексеева

Отец ребёнка: Мельков Алексей Уряд. Р. Камышлова Емельянов

Рождение ребёнка
07.07.1851

Сын: Мельков Прокопий Алексеев

Отец ребёнка: Мельков Алексей Уряд. Р. Камышлова Емельянов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельков Ефим Алексеев

Отец ребёнка: Мельков Алексей Уряд. Р. Камышлова Емельянов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельков Алексей Уряд. Р. Камышлова Емельянов

Смерть
Неизвестно
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