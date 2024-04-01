Корнилов Василий Капрал Р. Плосского Митрофанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорнилов Василий Капрал Р. Плосского Митрофанов

Корнилов Василий Капрал Р. Плосского Митрофанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Корнилов Митрофан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Корнилова Пелагея Козмина

Бракосочетание
28.01.1798

Жена: Корнилова Пелагея Козмина

Рождение ребёнка
17.11.1801

Сын: Корнилов Павел Васильев

Мать ребёнка: Корнилова Пелагея Козмина

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Корнилов Николай Урядник Р.Камышлова Васильев

Мать ребёнка: Корнилова Пелагея Козмина

Рождение ребёнка
1809

Сын: Корнилов Федор Казак Р. Камышлова Васильевич

Мать ребёнка: Корнилова Пелагея Козмина

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Бутакова Агрофена Васильевна

Мать ребёнка: Корнилова Пелагея Козмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелькова Ксения Васильева

Мать ребёнка: Корнилова Пелагея Козмина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close