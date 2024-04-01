Корнилов Василий Капрал Р. Плосского Митрофанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Корнилов Митрофан
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Корнилова Пелагея Козмина
Бракосочетание
28.01.1798
Рождение ребёнка
17.11.1801
Мать ребёнка: Корнилова Пелагея Козмина
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Корнилов Николай Урядник Р.Камышлова Васильев
Мать ребёнка: Корнилова Пелагея Козмина
Рождение ребёнка
1809
Сын: Корнилов Федор Казак Р. Камышлова Васильевич
Мать ребёнка: Корнилова Пелагея Козмина
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Бутакова Агрофена Васильевна
Мать ребёнка: Корнилова Пелагея Козмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелькова Ксения Васильева
Мать ребёнка: Корнилова Пелагея Козмина
Смерть
Неизвестно