Юрасовъ Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрасовъ Дмитрий

Место рождения

Муратова, Арзамасскаго уезда

Дата рождения

1757

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Юрасовъ Иванъ

Мать: Юрасова Пелагея Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрасова Лукерья Иванова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Юрасова) Дарья

Мать ребёнка: Юрасова Лукерья Иванова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Юрасова) Офимья

Мать ребёнка: Юрасова Лукерья Иванова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Юрасова) Агафья

Мать ребёнка: Юрасова Лукерья Иванова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Юрасова) Агафья

Мать ребёнка: Юрасова Лукерья Иванова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Юрасова) Фекла

Мать ребёнка: Юрасова Лукерья Иванова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Юрасовъ Алексей

Мать ребёнка: Юрасова Лукерья Иванова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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