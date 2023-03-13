Юрасовъ Дмитрий
Место рожденияМуратова, Арзамасскаго уезда
Дата рождения1757
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Юрасовъ Иванъ
Мать: Юрасова Пелагея Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юрасова Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Юрасова) Дарья
Мать ребёнка: Юрасова Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Юрасова) Офимья
Мать ребёнка: Юрасова Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Юрасова) Агафья
Мать ребёнка: Юрасова Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Юрасова) Агафья
Мать ребёнка: Юрасова Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Юрасова) Фекла
Мать ребёнка: Юрасова Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Юрасовъ Алексей
Мать ребёнка: Юрасова Лукерья Иванова