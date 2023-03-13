Юрасова Лукерья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрасова Лукерья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Юрасовъ Дмитрий

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Офимья

Отец ребёнка: Юрасовъ Дмитрий

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Юрасовъ Дмитрий

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Юрасовъ Дмитрий

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Юрасовъ Дмитрий

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Юрасовъ Алексей

Отец ребёнка: Юрасовъ Дмитрий

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрасовъ Дмитрий

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