Юрасова Лукерья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Юрасовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Офимья
Отец ребёнка: Юрасовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Юрасовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Юрасовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Юрасовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1792
Сын: Юрасовъ Алексей
Отец ребёнка: Юрасовъ Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юрасовъ Дмитрий