Юрасовъ Иванъ
Место рожденияМуратова, Арзамасскаго уезда
Дата рождения1719
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Юрасовъ Матвей Яковлевъ
Мать: не указана
Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Юрасова Пелагея Семенова
Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1757
Сын: Юрасовъ Дмитрий
Мать ребёнка: Юрасова Пелагея Семенова
Муратова, Арзамасскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юрасова Пелагея Семенова