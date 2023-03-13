Юрасовъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрасовъ Иванъ

Место рождения

Муратова, Арзамасскаго уезда

Дата рождения

1719

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Юрасовъ Матвей Яковлевъ

Мать: не указана

Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Юрасова Пелагея Семенова

Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1757

Сын: Юрасовъ Дмитрий

Мать ребёнка: Юрасова Пелагея Семенова

Муратова, Арзамасскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрасова Пелагея Семенова

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