Якунин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якунин Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якунина Наталья Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якунин Олег Иванович

Мать ребёнка: Якунина Наталья Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якунин Вадим Иванович

Мать ребёнка: Якунина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якунин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Якунина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якунина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якунин Борис Иванович

Мать ребёнка: Якунина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якунин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Якунина ?

Смерть
Неизвестно
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