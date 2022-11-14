Якунина (Стребкова) Наталья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкунина (Стребкова) Наталья Евдокимовна

Якунина (Стребкова) Наталья Евдокимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Стребков Евдоким Андреевич

Мать: Стребкова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
27.04.1938

Дочь: Прудникова Нелли Николаевна

Отец ребёнка: Кафтанчиков Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Кафтанчиков Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кафтанчиков Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якунин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якунин Олег Иванович

Отец ребёнка: Якунин Иван Иванович

Смерть
1979
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close