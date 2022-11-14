Якунина (Стребкова) Наталья Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1979
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
27.04.1938
Дочь: Прудникова Нелли Николаевна
Отец ребёнка: Кафтанчиков Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Кафтанчиков Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Якунин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якунин Олег Иванович
Отец ребёнка: Якунин Иван Иванович
Смерть
1979