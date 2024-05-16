Хохлов Николай Прович 05.11.1841 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Хохлов Николай Прович

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

05.11.1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1841 ст.

Отец: Хохлов Пров Николаевич

Мать: Хохлова (Костина) Прасковья Ильинична

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1134, л.500 об.).
Крещение
09.11.1841 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского, брат Прову Николаевичу, Иван Николаевич Хохлов и племянница Прова девица Мария Яковлевна Хохлова.
Смерть
Неизвестно

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