Хохлов Николай Прович
Место рождения
Дата рождения05.11.1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1841 ст.
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1134, л.500 об.).
Крещение
09.11.1841 ст.
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского, брат Прову Николаевичу, Иван Николаевич Хохлов и племянница Прова девица Мария Яковлевна Хохлова.
Смерть
Неизвестно