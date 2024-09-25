Хохлова (Костина) Прасковья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1841 ст.
Отец ребёнка: Хохлов Пров Николаевич
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1134, л.500 об.).
Рождение ребёнка
1842 ст.
Сын: Хохлов Иван Прович
Отец ребёнка: Хохлов Пров Николаевич
Смерть
Неизвестно