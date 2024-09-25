Хохлова (Костина) Прасковья Ильинична Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Хохлова (Костина) Прасковья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Пров Николаевич

Рождение ребёнка
05.11.1841 ст.

Сын: Хохлов Николай Прович

Отец ребёнка: Хохлов Пров Николаевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1134, л.500 об.).
Рождение ребёнка
1842 ст.

Сын: Хохлов Иван Прович

Отец ребёнка: Хохлов Пров Николаевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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