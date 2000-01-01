Чугунов Степан Михайлович
Место рожденияд. Мельникова Тарского у Тобольской губернии
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Мельникова Тарского у Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1876
Сын: Чугунов Гаврила Степанович
Мать ребёнка: Чугунова Зиновья Дементьевна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Александра Степановна
Мать ребёнка: Чугунова Зиновья Дементьевна
д. Мельникова Тарского у Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Фекла Степановна
Мать ребёнка: Чугунова Зиновья Дементьевна
д. Мельникова Тарского у Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Чугунова Зиновья Дементьевна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно