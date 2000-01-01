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Чугунов Степан Михайлович

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Место рождения

д. Мельникова Тарского у Тобольской губернии

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Мельникова Тарского у Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1876

Сын: Чугунов Гаврила Степанович

Мать ребёнка: Чугунова Зиновья Дементьевна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Александра Степановна

Мать ребёнка: Чугунова Зиновья Дементьевна

д. Мельникова Тарского у Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Фекла Степановна

Мать ребёнка: Чугунова Зиновья Дементьевна

д. Мельникова Тарского у Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1889

Сын: Чугунов Федор Степанович

Мать ребёнка: Чугунова Зиновья Дементьевна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чугунова Зиновья Дементьевна

Смерть
Неизвестно
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