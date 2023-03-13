Орловъ Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орловъ Григорий

Место рождения

Александровка

Дата рождения

22.09.1867

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1867

Отец: Орловъ Карпъ

Мать: Орлова Ѳекла

Александровка
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