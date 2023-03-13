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Орловъ Григорий
Орловъ Григорий
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Древо
Место рождения
Александровка
Дата рождения
22.09.1867
Пол
Мужской
Отец
Орловъ Карпъ
1835 г.р.
Мать
Орлова (Богатова) Ѳекла
1841 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1867
Отец:
Орловъ Карпъ
Мать:
Орлова Ѳекла
Александровка
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