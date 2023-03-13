Орлова (Богатова) Ѳекла
Место рожденияАлександровка
Дата рождения13.08.1841
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1841
Отец: Богатовъ Григорий
Мать: Богатова Василиса
Александровка
Бракосочетание
16.06.1861
Муж: Орловъ Карпъ
Рождение ребёнка
26.03.1864
Сын: Орловъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Орловъ Карпъ
Александровка
Рождение ребёнка
19.08.1865
Сын: Орловъ Иванъ
Отец ребёнка: Орловъ Карпъ
Александровка
Рождение ребёнка
22.09.1867
Сын: Орловъ Григорий
Отец ребёнка: Орловъ Карпъ
Александровка
Рождение ребёнка
30.05.1870
Сын: Орловъ Иванъ
Отец ребёнка: Орловъ Карпъ
Александровка
Рождение ребёнка
02.03.1874
Дочь: Калинина Еѵдокія
Отец ребёнка: Орловъ Карпъ
Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Орловъ Карпъ