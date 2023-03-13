Орлова (Богатова) Ѳекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Богатова) Ѳекла

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

13.08.1841

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1841

Отец: Богатовъ Григорий

Мать: Богатова Василиса

Александровка
Бракосочетание
16.06.1861

Муж: Орловъ Карпъ

Рождение ребёнка
26.03.1864

Сын: Орловъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Орловъ Карпъ

Александровка
Рождение ребёнка
19.08.1865

Сын: Орловъ Иванъ

Отец ребёнка: Орловъ Карпъ

Александровка
Рождение ребёнка
22.09.1867

Сын: Орловъ Григорий

Отец ребёнка: Орловъ Карпъ

Александровка
Рождение ребёнка
30.05.1870

Сын: Орловъ Иванъ

Отец ребёнка: Орловъ Карпъ

Александровка
Рождение ребёнка
02.03.1874

Дочь: Калинина Еѵдокія

Отец ребёнка: Орловъ Карпъ

Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Орловъ Карпъ

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