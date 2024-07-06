Максина (Вьюркова) Ирина Исаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Вьюрков Исай Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1822
Рождение ребёнка
15.06.1823
Дочь: Максина (Максина) Агриппина Марковна
Отец ребёнка: Максин Марк Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Максина (Максина) Матрона Марковна
Отец ребёнка: Максин Марк Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Максин Марк Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Максина (Максина) Феодора Марковна
Отец ребёнка: Максин Марк Яковлевич
Смерть
Неизвестно