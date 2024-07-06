Максина (Вьюркова) Ирина Исаевна Около 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Максина (Вьюркова) Ирина Исаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Вьюрков Исай Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1822

Муж: Максин Марк Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.06.1823

Дочь: Максина (Максина) Агриппина Марковна

Отец ребёнка: Максин Марк Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Максина (Максина) Матрона Марковна

Отец ребёнка: Максин Марк Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Максин Максим Маркович

Отец ребёнка: Максин Марк Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Максина (Максина) Феодора Марковна

Отец ребёнка: Максин Марк Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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