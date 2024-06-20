Писич Константин Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Писич Пётр Михайлович
Мать: Писич Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
31.07.1913 ст.
Дочь: Рак (Писач) Евдокия Константиновна
Мать ребёнка: Писич (Видюк) Анна Григорьевна
Мохнатый Лог, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно