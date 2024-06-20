Писич Константин Петрович 1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Писич Константин Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Писич Пётр Михайлович

Мать: Писич Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
31.07.1913 ст.

Дочь: Рак (Писач) Евдокия Константиновна

Мать ребёнка: Писич (Видюк) Анна Григорьевна

Мохнатый Лог, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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