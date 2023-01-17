село Зуевцы, село Зуевцы, Полтавська область (на 2018) — Familio

Зуевцы

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Миргородский уезд
2928Зуевцы, с. вл. и казач.при р. Хороле.33455214711697Церковь православная 1. Завод 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Миргородский уезд, Зуевская волость
657. Зуевцы, село бывшее государственное и владельческое, при речке Хороле, дворов 691, жителей 3500, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православн Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Миргородский уезд, Зуевская волость
1.0Зуевцы селоЗуевское козаков306436501170199020304020
1.0Зуевцы селоЗуевское крестьян собственников30

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18805Зуївціселоцентр сільської радир-н Миргородськийсільрада Зуєвецька
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