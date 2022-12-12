Пенькова (Микулина) Акилина Саввовна
Место рожденияд. Колупаевская
Дата рождения1815
Дата смерти07.04.1849 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Микулин Савва Андреевич
Мать: не указана
д. Колупаевская
Кстининский приход
Бракосочетание
11.02.1834
1834г. МК Лубягино (свадьба) невеста Кстининского прихода и волости дер. Колупаевской. поручители по женеху Пасеговской волости крест. дер. Иродиона Марфина Михаил Сидоров, Софоний Герасимов и Иван Ми... Показать все
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Пеньков Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
29.02.1836 ст.
Сын: Пеньков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Пеньков Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Пеньков Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
25.06.1839
Отец ребёнка: Пеньков Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Пеньков Василий Георгиевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.04.1849 ст.