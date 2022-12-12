Пенькова (Микулина) Акилина Саввовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенькова (Микулина) Акилина Саввовна

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Место рождения

д. Колупаевская

Дата рождения

1815

Дата смерти

07.04.1849 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Микулин Савва Андреевич

Мать: не указана

д. Колупаевская
Кстининский приход
Бракосочетание
11.02.1834

Муж: Пеньков Василий Георгиевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
1834г. МК Лубягино (свадьба) невеста Кстининского прихода и волости дер. Колупаевской. поручители по женеху Пасеговской волости крест. дер. Иродиона Марфина Михаил Сидоров, Софоний Герасимов и Иван Ми... Показать все
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Пеньков Василий Георгиевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.02.1836 ст.

Сын: Пеньков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Пеньков Василий Георгиевич

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Пеньков Василий Георгиевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1839

Сын: Пеньков Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Пеньков Василий Георгиевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Пеньков Василий Георгиевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
07.04.1849 ст.
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