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(Пенькова) Дарья Васильевна
(Пенькова) Дарья Васильевна
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Место рождения
Родионо-Марфинская
, Вятский уезд, Вятская губерния
Дата рождения
1843
Дата смерти
1866
Пол
Женский
Отец
Пеньков Василий Георгиевич
1814 г.р.
Мать
Пенькова (Микулина) Акилина Саввовна
1815 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец:
Пеньков Василий Георгиевич
Мать:
Пенькова Акилина Саввовна
Родионо-Марфинская
, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1866
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