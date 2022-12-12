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(Пенькова) Дарья Васильевна

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Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1843

Дата смерти

1866

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Пеньков Василий Георгиевич

Мать: Пенькова Акилина Саввовна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1866
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