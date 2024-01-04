Жгун Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Гультяева (Жгун) Прасковья Гавриловна
Отец ребёнка: Жгун Гавриил Пиманович
Рождение ребёнка
18.07.1889 ст.
Дочь: Жгун Макрина Гавриловна
Отец ребёнка: Жгун Гавриил Пиманович
Смерть
Неизвестно