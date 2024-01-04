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Жгун Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жгун Гавриил Пиманович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Гультяева (Жгун) Прасковья Гавриловна

Отец ребёнка: Жгун Гавриил Пиманович

Закучево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.07.1889 ст.

Дочь: Жгун Макрина Гавриловна

Отец ребёнка: Жгун Гавриил Пиманович

Закучево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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