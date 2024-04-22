Гультяева (Жгун) Прасковья Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Жгун Гавриил Пиманович
Мать: Жгун Марфа Ивановна
Бракосочетание
19.02.1910 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.11.1910 ст.
Сын: Гультяев Иван Харитонович
Отец ребёнка: Гультяев Харитон Ильич
Дощерево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно