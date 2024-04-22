Гультяева (Жгун) Прасковья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяева (Жгун) Прасковья Гавриловна

Место рождения

Закучево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Жгун Гавриил Пиманович

Мать: Жгун Марфа Ивановна

Закучево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
19.02.1910 ст.

Муж: Гультяев Харитон Ильич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.11.1910 ст.

Сын: Гультяев Иван Харитонович

Отец ребёнка: Гультяев Харитон Ильич

Дощерево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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