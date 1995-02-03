Тихомирова (Королева) Татьяна Петровна
Место рождения
Дата рождения14.01.1921
Дата смерти03.02.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.1957
Сын: Тихомиров Анатолий Константинович
Отец ребёнка: Тихомиров Константин Степанович
Дубна, Дубна, Московская область
Смерть
03.02.1995