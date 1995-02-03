Тихомирова (Королева) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомирова (Королева) Татьяна Петровна

Место рождения

Никольское, Корчевский уезд, Тверская губерния

Дата рождения

14.01.1921

Дата смерти

03.02.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Корчевский уезд, Тверская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихомиров Константин Степанович

Рождение ребёнка
07.07.1957

Сын: Тихомиров Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Тихомиров Константин Степанович

Дубна, Дубна, Московская область
Смерть
03.02.1995

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