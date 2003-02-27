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Тихомиров Константин Степанович

Место рождения

Панютино, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

09.08.1927

Дата смерти

27.02.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Панютино, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихомирова (Королева) Татьяна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1957

Сын: Тихомиров Анатолий Константинович

Мать ребёнка: Тихомирова (Королева) Татьяна Петровна

Дубна, Дубна, Московская область
Смерть
27.02.2003
Дубна, Дубна, Московская область

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