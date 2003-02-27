Тихомиров Константин Степанович
Место рождения
Дата рождения09.08.1927
Дата смерти27.02.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1957
Сын: Тихомиров Анатолий Константинович
Мать ребёнка: Тихомирова (Королева) Татьяна Петровна
Смерть
27.02.2003