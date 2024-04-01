Тетерин Алексей Казак Полуденной, Р.Ганькина Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тетерин Алексей Казак Полуденной, Р.Ганькина Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Тетерин Яков Капрал Кр. Пп Петров

Мать: Тетерина Анна Иванова

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Ротова Анисья Алексеева

Мать ребёнка: Тетерина Ксения Ларионова

Бракосочетание
По 1787

Жена: Тетерина Ксения Ларионова

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Тетерина Ксения Ларионова

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Марина Алексеева

Мать ребёнка: Тетерина Ксения Ларионова

Бракосочетание
11.11.1831

Жена: Атасова 1, Тетерина 2 Устинья Григорьева

Полуденная
Смерть
Неизвестно
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