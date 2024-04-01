Тетерин Алексей Казак Полуденной, Р.Ганькина Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Ротова Анисья Алексеева
Мать ребёнка: Тетерина Ксения Ларионова
Бракосочетание
По 1787
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Тетерина Ксения Ларионова
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Марина Алексеева
Мать ребёнка: Тетерина Ксения Ларионова
Бракосочетание
11.11.1831
Полуденная
Смерть
Неизвестно