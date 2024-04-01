Тетерина (Черкасова?) Ксения Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тетерина (Черкасова?) Ксения Ларионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Около 1831

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Рябов Ларион Невольник Кр. Пп

Мать: Черкасова Марья Вдова Никифорова

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Ротова Анисья Алексеева

Отец ребёнка: Тетерин Алексей Казак Полуденной, Р.Ганькина Яковлев

Бракосочетание
По 1787

Муж: Тетерин Алексей Казак Полуденной, Р.Ганькина Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Тетерин Алексей Казак Полуденной, Р.Ганькина Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Марина Алексеева

Отец ребёнка: Тетерин Алексей Казак Полуденной, Р.Ганькина Яковлев

Смерть
Около 1831
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