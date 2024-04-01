Тетерина (Черкасова?) Ксения Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиОколо 1831
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Ротова Анисья Алексеева
Отец ребёнка: Тетерин Алексей Казак Полуденной, Р.Ганькина Яковлев
Бракосочетание
По 1787
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Тетерин Алексей Казак Полуденной, Р.Ганькина Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Марина Алексеева
Отец ребёнка: Тетерин Алексей Казак Полуденной, Р.Ганькина Яковлев
Смерть
Около 1831